Jong kind vaak lang achter beeldscherm

Een kwart van de kleine kinderen zit meer dan drie uur per dag achter een beeldscherm, bijvoorbeeld van televisie of tablet. Dat is ruim twee uur meer dan door kinderartsen verstandig wordt geacht. Dat blijkt uit onderzoek van Peter Nikken, lector Jeugd en Media van Hogeschool Windesheim. Het gaat om peuters en kleuters in gezinnen waarvan de ouders ook veel media gebruiken.

Op zich hoeft mediagebruik geen probleem te zijn, omdat er ook leerzame dingen op te zien zijn. ,,Het gaat pas fout als mediagebruik ten koste gaat van activiteiten als buitenspelen, lezen en slapen. In gezinnen waar kinderen vele uren passief achter een beeldscherm zitten, kun je je afvragen of die kinderen wel een goede opvoeding krijgen”, aldus Nikken.

Hij vindt dat ouders die zelf veel met beeldschermen in de weer zijn, moeten kunnen worden aangesproken op hun mediagedrag. Zij zijn een voorbeeld voor hun kinderen en zouden een strakke regie moeten voeren over mediagebruik, maar ,,van een vader of moeder die zelf vijf uur per dag thuis online is, is dat niet te verwachten.”