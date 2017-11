Kabinet zwijgt over IS-strijder in De Balie

Het kabinet zwijgt in alle toonaarden over het bericht dat een Syrische strijder van terreurbeweging Islamitische Staat al maanden in Nederland rondloopt. Premier Mark Rutte en de ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) weigerden vrijdag antwoord te geven op de vele vragen die hen werden gesteld naar aanleiding van berichtgeving van de Volkskrant en Nieuwsuur.

,,Ik kan alleen algemene dingen zeggen, over hoe het OM en de politie opereren. Die zijn uiterst alert”, zei Rutte op zijn wekelijkse persconferentie. Op specifieke vragen ging hij echter niet in. ,,Ik kan niet ingaan op individuele cases. Dat zou inzicht verschaffen in de werkwijze van onze diensten.

,,En ten tweede, wat gezegd wordt kan een rol spelen in een toekomstig strafproces. Ik ga verder niets over de situatie in De Balie zeggen. Ik snap dat er zorgen zijn, maar elke bijzondere informatie over wat daar speelde… dat kan ik niet doen”, aldus Rutte.

Volgens de berichten werd een avond in het Amsterdamse debatcentrum De Balie in september bijgewoond door een IS-strijder uit Syrië. Daar werd op 14 september een documentaire getoond over Raqqa, de stad in Syrië die tot voor kort gold als de hoofdstad van het door de terreurbeweging uitgeroepen kalifaat. Een van de leden van de activistenbeweging Raqqa is Being Slaughtered Silently, die op de avond aanwezig was, herkende de man als een strijder uit Syrië.