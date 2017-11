Marlin vertrekt als premier van Sint-Maarten

Demissionair premier William Marlin van Sint-Maarten stapt op. Op een persbijeenkomst zei hij zijn ontslag bij de gouverneur in te dienen. Het parlement had het vertrouwen al eerder in hem opgezegd en ook de Rijksministerraad drong vrijdag aan op zijn vertrek. Marlin ziet dat laatste als een samenzwering om zijn regering ten val te brengen.

De Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) noemt het gelukkig dat demissionair premier Marlin nu heeft ingezien dat zijn tijd voorbij is. ,,Nu kunnen we ons gaan concentreren op de zaken die echt belangrijk zijn: de wederopbouw die echt op gang moet gaan komen.”

Orkaan Irma raasde op 6 september over het eiland, dat verwoest achterbleef. Nederland kwam met financiële hulp voor de wederopbouw, maar stelde daar wel harde eisen aan. De 67-jarige Marlin ging daar niet mee akkoord en sindsdien wankelde zijn positie. Het parlement van Sint-Maarten gaf namelijk wel zijn fiat aan de eisen (waaronder controles op de bijdragen).

Het parlement, de Staten, had Marlin al twee weken geleden gevraagd zijn biezen te pakken, maar die weigerde. Vrijdag kwam bovendien de Rijksministerraad (waarin de regeringen van Nederland en de eilanden zijn vertegenwoordigd) met de nadrukkelijke aanbeveling om Marlin te ontslaan. Die druk was helaas nodig, stelde staatssecretaris Knops vrijdagavond. Zo moet er dan weer orde in de bestuurlijke chaos komen.

Marlin noemde die aanbeveling op de persconferentie een samenzwering die ,,helemaal teruggaat tot de top in Den Haag”. Hij heeft naar eigen zeggen na de ramp met orkaan Irma alles goed gedaan voor de bevolking van Sint-Maarten en ,,keihard” gewerkt. ,,Volgens Den Haag ben ik schuldig aan van alles. Van de wereldwijde opwarming van de aarde tot het blaffen van een hond.”

Raymond Knops vertrekt zondag voor een kennismakingsbezoek aan Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius.

William Marlin deed als leider van de partij National Alliance mee aan de laatste verkiezingen, in 2016, met een felle anti-Nederlandse retoriek. In november 2015 werd hij premier.