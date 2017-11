Nog geen arrestatie in zaak dominee Rhenoy

De man die de politie beschouwt als verdachte in de zaak van de aangevallen dominee uit Rhenoy, is nog niet gearresteerd. De man werd enkele uren na de aanval dinsdag gevonden en had medische hulp nodig. Hij is er sindsdien zo slecht aan toe dat de politie hem naar eigen zeggen nog niet heeft kunnen spreken of aanhouden.

Wat de verdachte precies mankeert wil de politie niet zeggen. Wel is bekend dat hij geen wonden had, geen zelfmoordpoging had gedaan en niet ernstig in de war was.

Ook de 64-jarige dominee ligt nog in het ziekenhuis. Ze werd dinsdag hevig bloedend op de vloer van haar kerk aan de Dorpsstraat gevonden.

Predikanten uit de omgeving nemen voorlopig de diensten in de hervormde kerk in het Betuwse dorpje over. Komende zondag wordt tijdens de dienst stilgestaan bij wat er is gebeurd.