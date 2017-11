OM ziet mishandeling Arnhem niet als homohaat

Justitie beschouwt de ernstige mishandeling van een homostel in Arnhem van begin april niet als uiting van homohaat. Het Openbaar Ministerie vervolgt vier minderjarige jongens wel voor mishandeling, maar niet voor discriminatie ,,omdat uit onderzoek niet is gebleken dat er een vorm van discriminatie of homohaat als aanleiding of motief ten grondslag lag aan de mishandeling”.

Een vijfde verdachte van veertien jaar heeft volgens justitie geen aandeel gehad in het geweld, dat zich voltrok op de Nelson Mandelabrug in de Gelderse hoofdstad.

De officier van justitie komt tijdens de behandeling van de zaak nog met een nadere toelichting. Wanneer dat zal zijn is nog onbekend. Een eerste zogeheten regiezitting staat gepland voor 19 december. Daarop wordt besproken hoe het proces verder zal gaan en of bijvoorbeeld nader onderzoek nodig is. Omdat de verdachten minderjarig zijn, is de zitting achter gesloten deuren.

De zaak leidde in Nederland en ook daarbuiten tot protesten en verontwaardiging. Uit solidariteit met de slachtoffers liepen mensen massaal hand in hand met iemand van hetzelfde geslacht. Ook prominenten deden dat. Zo wandelden Alexander Pechtold en Wouter Koolmees van D66 hand in hand het Binnenhof op. Duizenden mensen kwamen naar Arnhem om te demonstreren tegen anti-homogeweld.

De advocaat van een van de verdachten zei al snel dat helemaal geen sprake was van homohaat.