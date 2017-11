Rutte hekelt inval zwarte pieten op school

Premier Mark Rutte noemt het bizar dat voorvechters van Zwarte Piet een Utrechtse basisschool zijn binnengevallen. ,,Dan denk je helemaal: doe even normaal zeg, als je dat hoort. Niet goed”, zei de minister-president na afloop van de ministerraad.

De school is naar de politie gestapt omdat een tiental actievoerders donderdag onaangekondigd, verkleed als Zwarte Piet, klaslokalen binnendrongen en pepernoten en stickers uitdeelden. Leerkrachten zetten de demonstranten de school weer uit.

Rutte betreurt het dat het maatschappelijk debat over Zwarte Piet in de sinterklaastijd weer is opgelaaid. Zijn ministerie viert ook Sinterklaas, en dan maken ook zwarte pieten hun opwachting. Wie dat tegen de borst stuit, mag komen demonstreren, zei Rutte. Maar ,,ik zou alleen wel u vragen dat niet te doen, niet vanuit de wet, maar uit fatsoen. Confronteer kinderen niet met demonstraties.”