Rutte met Macron naar Ghana

Premier Mark Rutte is volgende week samen met de Franse president Emmanuel Macron in Ghana. Ze spreken daar donderdag samen met de president van het West-Afrikaanse land over de oorzaken van migratie en de terugkeer van migranten.

Het is een gezamenlijk initiatief, aldus een woordvoerder van de premier. Rutte en Macron zijn volgende week eerst in Ivoorkust voor de top van Afrikaanse landen en de Europese Unie. Migratie is ook daar een hoofdthema. Daarna reizen Rutte en Macron door naar Ghana.

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is dinsdag ook in Ghana.