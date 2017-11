Sint heeft al 2000 brieven binnen

Sinterklaas krijgt minder brieven binnen dan vorig jaar. Jaarlijks komen zo’n 8000 brieven binnen, maar dit jaar worden het waarschijnlijk niet meer dan 6000. Volgens Marc Slijpen, voorzitter van de Sinterklaashof in Nuenen, komt dit door de korte periode van twee weken tussen de Sinterklaasintocht en pakjesavond. In deze periode wordt kinderboerderij Weverkeshof in Nuenen omgetoverd tot de verblijfplaats van Sinterklaas, waar kinderen ieder jaar sinds 1985 brieven aan de Sint naartoe kunnen sturen. Vrijwillige schrijfpieten beantwoorden persoonlijk de brieven, waarvan de teller nu op 2000 staat.

De ‘vrind van ieder kind’ krijgt vaak verlanglijstjes met hele specifieke wensen, soms wordt zelfs een hele Bart Smit- catalogus meegestuurd. Slijpen merkt ,,op kinderbriefniveau niets van de pietendiscussie in het land, het gaat nog steeds over dat het goed gaat op school, dat ze een zwemdiploma hebben behaald of dat de kat is overleden”.

Behalve brieven, wortels en tekeningen krijgt de Sint ook heel veel kinderspenen binnen. ,,Sinterklaas is heel goed in het ontspenen van kinderen.” Ouders die hun kind van de fopspeen af willen hebben, laten hun kind het ding vaak naar Sinterklaas opsturen ,,die er wel wat mee kan”.

Sinterklaas heeft negentig schrijfpieten. Iedere dag komen ze een bundeltje met zo’n vijftien brieven halen die ze thuis beantwoorden en op de post doen. Sinterklaas vraagt wel om bij iedere brief een extra postzegel te doen, die wordt gebruikt voor het antwoord.

Ook krijgt de goedheiligman veel internationale post. Opmerkelijk vinden de schrijfpieten het aantal brieven in het Engels, uit Taiwan en China, dat dit jaar is verdubbeld. Slijpen denkt dat het komt doordat de actie op internet te vinden is. Als er een internationale postzegel bij zit, krijgen ook die kinderen een antwoord. Sinterklaas verwacht dit jaar zo’n tweehonderd brieven uit het buitenland, waarvan de helft uit Taiwan en China.

De Sinterklaashof werkt samen met PostNL, dat alle brieven geadresseerd aan ‘Sinterklaas, Madrid’ bezorgt.