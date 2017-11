Verdachte van moord op Romy (14) hoort straf

De veertienjarige Brian N. hoort vrijdag welke straf de rechtbank in Utrecht hem oplegt voor het verkrachten en wurgen van zijn leeftijdgenote Romy uit Hoevelaken. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden één jaar jeugddetentie en jeugd-tbs. Dat is de maximale straf die kan worden opgelegd aan een jongere onder de zestien jaar.

De puber uit Lunteren had zijn daden al eerder tegenover de politie bekend. Volgens de aanklager heeft de jongen het meisje gedood in een poging te voorkomen dat hij zou worden gepakt.

De twee kenden elkaar van school in het Gelderse De Glind. Het lichaam van Romy werd vrijdag 2 juni gevonden in een sloot dichtbij De Glind. De verdachte werd twee dagen later opgepakt, naar aanleiding van getuigenverklaringen en camerabeelden.

Omdat onderzoek aantoont dat de jongen verminderd toerekeningsvatbaar is, wil vindt het OM een langdurige behandeling nodig. Deze jeugd-tbs kan maximaal zeven jaar duren. N. zou dan 21 jaar zijn. Als daar redenen voor zijn, kan deze zogeheten PIJ-maatregel daarna worden omgezet in tbs, die eventueel onbeperkt kan worden verlengd.

Het proces vond vanwege de minderjarigheid van N. plaats achter gesloten deuren. De uitspraak is wel openbaar.

Vrijdag is op de rechtbank in Utrecht ook een regiezitting in verband met de moord op de veertienjarige Savannah uit Bunschoten, eveneens begin juni. In deze zaak zit een zestienjarige jongen uit Den Bosch vast.