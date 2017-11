VVD wenst buschauffeur Fred Teeven succes

In een tweet heeft de VVD haar voormalig staatssecretaris Fred Teeven succes gewenst met zijn nieuwe baan. Teeven is sinds kort parttime buschauffeur bij Connexxion en zegt in De Telegraaf dat hij het ,,fantastisch” vindt. ,,Oud-staatssecretaris blijft niet stilzitten na afscheid van de politiek”, aldus de partij.

Teeven moest samen met zijn minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) het veld ruimen in de nasleep van de zogenoemde Teevendeal. De Kamer verweet hem informatie te hebben achtergehouden over een schikking met een topcrimineel die hij in de jaren negentig als officier van justitie had getroffen.