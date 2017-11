Zoon No Surrender-voorzitter gearresteerd

De achttienjarige zoon van motorclub No Surrender-voorzitter Henk Kuipers is gearresteerd op verdenking van openlijke geweldpleging en wederrechtelijke vrijheidsberoving. Dat bevestigt het OM na berichtgeving in De Telegraaf.

De man zit vast onder beperkingen. Daarom wil het Openbaar Ministerie geen verder details geven. Henk Kuipers heeft geen idee waarom zijn zoon vastzit. Kuipers is momenteel te zien wekelijks te zien in het programma Captain Henk van PowNed. Daarin komt zijn zoon ook geregeld in beeld.