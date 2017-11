Zwarte Piet-actiegroep valt school binnen

Een basisschool in de Utrechtse wijk Zuilen is naar de politie gestapt, nadat een actiegroep voor het behoud van Zwarte Piet donderdagmiddag de school was binnengevallen. Ongeveer tien actievoerders gingen vlak voordat de school uitging verkleed als Zwarte Piet het schoolplein op en klaslokalen in. Ze deelden pepernoten en stickers uit.

Openbare basisschool De Cirkel had de groep niet uitgenodigd en werd overdonderd door de actie, bevestigt schooldirecteur Jochem Grimmelikhuizen een bericht van De Nieuws BV op Radio 1. De school heeft de actie aan de politie gemeld. Een aangifte kan volgens de politie echter niet worden gedaan, omdat er geen sprake was van een strafbaar feit. ,,De actievoerders zijn vertrokken toen ze dat werd gevraagd. Hadden ze dat niet gedaan, dan was er wel sprake geweest van een strafbaar feit”, laat de woordvoerder weten.

Waarom de actievoerders De Cirkel uitkozen, weet Grimmelikhuizen niet. De school viert het sinterklaasfeest sinds 2015 zonder Zwarte Piet. In plaats daarvan komen ‘vrienden’ van de Sint mee.

Leerkrachten hebben de actievoerders de school weer uitgezet. Een aantal demonstranten reageerde op het verzoek te vertrekken met vervelende opmerkingen, zegt de directeur. ,,Ze zeiden dingen als: ‘Ga terug naar je eigen land’ tegen leerkrachten.’’ De actie duurde in totaal tien minuten. Aan het verwijderen van de demonstranten is geen lichamelijk geweld te pas gekomen, aldus de directeur.

De schooldirecteur noemt de actie zeer ongewenst. ,,Ongeacht het standpunt is een school geen plek voor dit soort demonstraties. We leren kinderen dat ze op een andere manier moeten omgaan met een conflict en dat ze niets van vreemde mensen moeten aannemen, ook niet als ze verkleed zijn als Zwarte Piet.’’

De uitgedeelde pepernoten en stickers zijn zoveel mogelijk weer ingenomen en weggegooid. ,,Sommige kinderen waren een beetje in de war. Een aantal was verdrietig omdat ze geen pepernoten hadden gehad, anderen omdat ze ze weer in moesten leveren. En sommige kinderen waren geschrokken.’’