Agenten komen met zwartboek discriminatie

Agenten hebben een soort zwartboek gemaakt met daarin persoonlijke ervaringen van discriminatie binnen de Nederlandse politie. Begin deze maand hebben ze het boekje overhandigd aan korpschef Erik Akerboom, zo schrijft NRC Handelsblad zaterdag.

Het gaat om 26 politiemedewerkers, van wie de meeste agent zijn. De meerderheid van hen zijn werknemers met een niet-westerse achtergrond, maar dat geldt niet voor allemaal. Ze zeggen zich gediscrimineerd en geïntimideerd te voelen door collega’s en niet gehoord door hun leidinggevenden.

,,Een leidinggevende kwam ooit de koffiekamer in, ik zat in de werkkamer ernaast, met de vraag: Waar is die neger? Ik hoorde gelach van anderen en voelde me klein worden van binnen”, luidt een van de passages. Ook werd genoteerd: ‘Wie is die zwarte, die hoort in het arrestantenhok.’

Een van de aanbieders zegt – anoniem – tegen de krant: ,,Je kunt niet 26 keer volhouden dat iets een uniek, persoonlijk geval is.”