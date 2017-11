Amsterdam viert 50 jaar Bijlmer

Op 25 november 1968 kregen de eerste bewoners van de Bijlmermeer in Amsterdam Zuidoost de sleutels van hun nieuwe woning. Vijftig jaar later staat Amsterdam stil bij die gebeurtenis. Vanaf zaterdag staan een jaar lang tal van activiteiten en evenementen op stapel om een halve eeuw Bijlmer te vieren.

Stadsdeel Zuidoost had opgeroepen om met ideeën te komen voor de viering. Er kwamen driehonderd initiatieven van bewoners, instellingen en organisaties binnen en daarvan zijn er 160 gehonoreerd. Het jaar programma loopt uiteen van muziek en theater tot beeldende kunst, van sport en educatie tot lezingen en workshops. Er is ook aandacht voor de wijkeconomie, de geschiedenis en de bewonersparticipatie.

Een van de hoogtepunten belooft The Passion 2018 te worden, de eigentijdse muzikale uitvoering van het lijdensverhaal van Jezus. The Passion is op 29 maart en wordt zoals gewoonlijk live uitgezonden op televisie.

Het stadsdeel heeft in juni de wens uitgesproken om tijdens het feestjaar de jaarlijkse Uitmarkt naar Zuidoost te halen. Over enkele weken moet daar uitsluitsel over komen, zei een woordvoerder.