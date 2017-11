Amsterdamse erepenning voor leider Bimhuis

Voormalig artistiek leider Huub van Riel van het Bimhuis in Amsterdam is zaterdagmiddag onderscheiden met de Frans Banninck Cocqpenning. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn bijdrage aan de muziekcultuur in de hoofdstad.

Van Riel nam zaterdag na veertig jaar feestelijk afscheid van het Bimhuis, het podium voor jazz, geïmproviseerde en andere vormen van muziek. ,,Hij groeide uit tot een internationale autoriteit die een zeer belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de positionering van Amsterdam als stad van muziek. Omgekeerd betekende zijn programmering voor Nederlandse muzikanten een springplank naar het buitenland”, zei locoburgemeester Simone Kukenheim die de erepenning kwam uitreiken.

Huub van Riel werd op 1 september opgevolgd door Mijke Loeven.