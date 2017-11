Aquarel van Hitler bij het NIOD aangeboden

Het NIOD heeft een origineel schilderij van Adolf Hitler in handen gekregen. Voor zover bekend heeft het instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies hiermee het enige werk van Hitler in Nederland in bezit, maakt het op de eigen website bekend.

De aquarel verbeeldt de Neutor in Wenen en is gesigneerd met ,,A.Hitler”. Tussen 1909 en 1913 leefde Hitler in Wenen van de verkoop van nageschilderde en nagetekende ansichtkaarten.

Een anonieme bezoeker bood het werk in het voorjaar bij het NIOD aan. Omdat er veel vervalsingen van Hitlers werk in omloop zijn, liet het instituut onder meer de zegels achterop het werk en het gebruikte materiaal analyseren. De resultaten van dit onderzoek wijzen erop dat de latere Duitse dictator echt de maker van het schilderij is.

Het NIOD neemt het werk op in de collectie en overweegt of nader onderzoek nodig is.