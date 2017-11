Demonstranten op podium bij optreden Rutte

Tijdens een optreden van partijleider Mark Rutte op een partijcongres van de VVD om Nieuwegein zaterdag wisten enkele demonstranten met spandoeken op het podium te komen. Ze riepen ,,Gefeliciteerd met het kabinet Shell I” Ze werden onmiddellijk en zonder verzet te plegen weggevoerd. ,,Hoi, hoi,” riep de premier ze na. Op Twitter lieten leden van de SP-jongerenorganisatie Rood weten dat zij achter de actie zaten. ,,Wij openden vandaag frontaal de aanval op kabinet Shell I.”

Rutte hield aan het eind van het congres geen toespraak, zoals gebruikelijk, maar werd geïnterviewd door cabaretier Jorgen Raymann. De VVD-leider gaf te kennen dat hij nog steeds ontzettend veel zin heeft in zijn baan. ,,Ik zit nu nog boordevol energie. Als ik het nu moet inschatten ga ik nog een tijdje door.” Hij herhaalde echter dat hij pas een half jaar voor de volgende verkiezingen besluit of hij opnieuw lijsttrekker wil worden.

Opmerkelijk was dat Rutte enige reserves toonde over de vraag of het kabinet de rit uitzit. In een terugblik op de formatie gebruikte hij het woord ‘misschien’.

Rutte toonde zich nog steeds teleurgesteld dat GroenLinks afhaakte tijdens de formatie. Hij vindt dat een partij die zoveel zetels heeft gewonnen ook zou moeten meeregeren. Volgens Rutte hebben nogal wat jongeren niet op de VVD gestemd vanwege het klimaatbeleid.