Elke dag geweld tegen vrouwen

Het is zaterdag International Day for the Elimination of Violence against Women (Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen), in 1999 uitgeroepen door de Verenigde Naties. De dag is het startsein van een campagne waarin aandacht wordt gevraagd voor het wereldwijde probleem.

De datum is uitgekozen ter herdenking van de brute moord op drie politieke activistes in de Dominicaanse Republiek op 25 november 1960. De drie zussen Patria, Minerva en Antonia Mirabel voerden openlijk en met succes oppositie tegen dictator Rafael Leónidas Trujillo. Ze werden standrechtelijk geëxecuteerd.

Geweld tegen vrouwen vindt elke dag over de hele wereld plaats. Uit rapporten van de Verenigde Naties uit 2013 en 2015 over vrouwen en geweld wereldwijd blijkt dat 35 procent van de vrouwen gedurende hun leven te maken heeft met geweld. Vrouwen in Afrika (45,6 procent) en Zuidoost-Azië (40,2 procent) hebben het meest te maken met geweld.

De campagne die zaterdag begint is een wereldwijde actie in 105 landen die zestien dagen duurt. De kleur oranje staat hierin centraal als symbool van een ‘zonnige toekomst zonder geweld’. Nederland doet ook mee. Zo wordt de Erasmusbrug in Rotterdam oranje aangelicht. Over de grens krijgen onder meer de pyramides in Egypte, de Brandenburger Tor in Duitsland, de Niagara watervallen in Canada en de Tafelberg in Zuid-Afrika een oranje kleur.