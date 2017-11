Geen meerderheid radicaal asielvoorstel CU

Een voorstel om het asielbeleid in het regeerakkoord drastisch te verzachten, heeft zaterdag geen meerderheid gekregen tijdens een partijcongres van de ChristenUnie in Nijkerk. Dat gebeurde met ruime meerderheid.

De motie om onder meer het kinderpardon uit te breiden, was ingediend door enkele tientallen leden. Zij zijn ,,geschrokken van de inhoud van de asielparagrafen van het regeerakkoord”. In hun voorstel wijzen ze erop dat ,,de Bijbel ons gebiedt om zorg te dragen voor de vreemdeling in ons midden”.

Het ChristenUnie-bestuur zei de teleurstelling van de indieners ,,te herkennen en te delen”, maar adviseerde toch negatief over hun voorstel. Het partijbestuur bleef dat doen nadat een indiener had verzekerd dat het niet de bedoeling van de motie is het regeerakkoord open te breken. Volgens het bestuur was dat laatste wel de consequentie van de tekst.

Het congres nam wel een door het partijbestuur gesteunde motie aan om bij uitvoering van het asielbeleid ,,maximale ruimte te zoeken”. Ook moet het bestaande kinderpardon ,,ruimhartig uitgevoerd” worden.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zei in zijn toespraak dat ,,het ertoe doet” dat zijn partij meedoet in Rutte III. Hij wees op extra investeringen in onder meer de positie van gezinnen, defensie en ontwikkelingssamenwerking. Segers verweet de linkse partijen dat zij aan de kant zijn blijven staan in de kabinetsformatie. ,,Idealen zijn er om in praktijk te brengen.”