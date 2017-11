Grote vuurwerkvangst in woonwijk Hengelo

In een garagebox in een woonwijk in Hengelo heeft de politie zaterdagmiddag circa 2000 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Volgens een woordvoerster vormde de omvang van de partij een groot gevaar voor de wijkbewoners. De partij is met een speciaal transport afgevoerd voor nader onderzoek.

Een 27-jarige man uit Hengelo is in verband met de vondst aangehouden en wordt verhoord. De politie wil alleen kwijt dat ze de man ,,door onderzoek” op het spoor is gekomen.

Het vuurwerk is blijkens die de politie op Facebook heeft geplaatst, gemaakt in China. Op de dozen staan echter ook verwijzingen naar een tussenstation in Polen of Tsjechië. Op de foto’s zijn ook enkele metalen hulzen te zien en een bedrieglijk echt lijkend vuurwapen. De partij stond op een aantal pallets in de garage.