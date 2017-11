Inbrekers ’s winters vooral actief in dorpen

In de donkere herfst- en wintermaanden hebben inbrekers het vooral op kleine gemeenten voorzien. In sommige gemeenten stijgt het aantal inbraken en pogingen tot inbraak in de donkere maanden zelfs met 80 procent, zo blijkt uit een onderzoek van het AD.

De krant analyseerde ruim 50.000 meldingen in de afgelopen jaar. Daaruit blijkt dat het aantal woninginbraken in bijna het hele land toeneemt in de maanden november tot en met februari. December is voor inbrekers de topmaand.

Het verschil met de lichtere maanden is het grootst in de kleine gemeenten. Terwijl in grote steden als Amsterdam, Utrecht en Den Haag het aantal inbraken met zo’n 35 procent toeneemt in de winter, is de stijging in de kleinste gemeentes rond de 70 procent. Dit komt volgens de politie doordat rondtrekkende bendes hun werkterrein verleggen naar dunbevolkte gebieden.