Man overlijdt na vechtpartij op metrostation

Een man van 54 jaar uit Rotterdam is overleden nadat hij vrijdagmiddag werd aangevallen op het Zuidplein in die stad. Hij raakte ten val bij een vechtpartij op een perron van het metrostation en verloor korte tijd het bewustzijn. Toen agenten arriveerden, was de man bij kennis. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht. Daar verslechterde zijn toestand en kwam de man uiteindelijk te overlijden.

De politie onderzoekt wat er aan de vechtpartij vooraf ging en hoopt te achterhalen wie de belager van het slachtoffer was. Mogelijk kunnen verklaringen van getuigen of camerabeelden naar de dader leiden.