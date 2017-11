Meisje (13) overleden na aanrijding zebrapad

Een dertienjarig meisje uit IJmuiden is zaterdagavond overleden aan de verwondingen die ze eerder op de dag opliep bij een aanrijding bij een zebrapad in haar woonplaats.

Ze raakte rond 18.00 uur betrokken bij een ongeluk op de Planetenweg in IJmuiden. Haar verwondingen waren zo ernstig dat een traumaheli werd ingezet om eerste hulp te verlenen. De bestuurder van een betrokken auto is meegenomen voor een verklaring, een standaardprocedure.

Het is niet duidelijk of het meisje werd aangereden bij of op de oversteekplaats. De toedracht wordt door verkeersongevallenanalisten onderzocht. De politie heeft nog niemand gesproken over het ongeval en is op zoek naar getuigen.