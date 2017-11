Nieuw hotel bij Efteling

De gemeente Loon op Zand heeft groen licht gegeven voor de uitwerking van plannen voor een nieuw hotel met vijfhonderd kamers bij de Efteling. Het hotel is een initiatief van vastgoedbelegger Somerset uit Oisterwijk en moet bij de ingang van het attractiepark komen, in de buurt van het Efteling Hotel.

De gemeente laat weten dat de groei van het aantal bedden nodig is omdat de regio steeds meer bezoekers trekt die meerdere dagen willen blijven.

De Efteling juicht de komst van het nieuwe hotel toe. Met twee hotels en twee vakantieparken beschikt het attractiepark zelf over 3500 bedden. ,,We willen meer bezoekers uit het buitenland trekken en die moeten ergens slapen. We willen dat de regio mee investeert en mee profiteert”, reageerde een woordvoerster.