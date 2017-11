‘Nieuwe Sint’ aangekomen

De echte Sinterklaas is vorige week al in Amsterdam aangekomen, deze zaterdag heeft ook zijn donkere collega de Nieuwe Sint zijn entree gemaakt in de hoofdstad. Hij kwam per boot aan op de Prinsengracht, ter hoogte van de Leidsestraat, en ging van daaruit naar het Leidseplein, om dan per koets naar het Museumplein te rijden.

Het was de derde keer dat acteur Patrick Mathurin zich in de rode mantel en mijter hulde. Maar anders dan de entourage van de echte goedheiligman deelde hij geen snoep, maar fruit en rozen uit. Ook had de Nieuwe Sint geen pietjes bij zich, maar mochten alle kinderen meelopen en -zingen. De kosten van de intocht, 10.000 euro, heeft Mathurin bijeen gekregen door crowdfunding. Hij wil naar eigen zeggen een boodschap van liefde uitdragen.

De intocht van de Nieuwe Sint werd gadegeslagen door leden van de extreemrechtse actiegroep Pegida, onder wie voorman Edwin Wagensveld. Zij hadden zich geschminkt als traditionele zwarte pieten.

Vorig jaar werd Mathurin als Nieuwe Sint in Maassluis door de politie tegengehouden, waar op dat moment ook een intocht was.