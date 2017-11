Ruim 1500 leden op partijcongres FvD

Het eerste partijcongres van het Forum voor Democratie sinds de verkiezingen heeft zaterdag ruim 1500 leden getrokken. Ze waren naar de RAI in Amsterdam gekomen om onder anderen Thierry Baudet en Theo Hiddema te horen spreken.

De partij, die begon als denktank, bestaat pas sinds september vorig jaar. Sindsdien heeft ze naar eigen zeggen al 17.000 leden geworven. Baudet en Hiddema bezetten de twee zetels in de Tweede Kamer. In de peilingen staat de partij op acht tot twaalf zetels.

Na het ochtendprogramma, dat niet toegankelijk was voor de media, werd de middag gevuld met een aantal sprekers. Daarbij zaten bekende gezichten, zoals Hiddema en Baudet zelf. Maar bijvoorbeeld ook Annabel Nanninga, de voormalige columnist die de partijlijst in Amsterdam aanvoert bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart, en hoogleraar Paul Cliteur.