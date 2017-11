Van der Wal nieuwe VVD-voorzitter

Christianne van der Wal is door de VVD-leden gekozen als nieuwe partijvoorzitter. Zij versloeg haar enige concurrent Bram Kool met 73 procent van de stemmen. Dat is zaterdag bekendgemaakt op een VVD-congres in Nieuwegein. De leden van de VVD konden van 7 tot 17 november digitaal of per telefoon hun stem uitbrengen. Er werden ruim 6000 stemmen uitgebracht.

Van der Wal volgt Henry Keizer op. Die legde in mei zijn functie neer na beschuldigingen dat hij zich als uitvaartondernemer via dubieuze praktijken zou hebben verrijkt. Van der Wal (44) was al bestuurslid van de VVD. Zij is ook wethouder in Harderwijk.

Van der Wal was de kandidaat van het partijbestuur. Cool was naar voren geschoven door het VVD-netwerk Liberaal Groen.

De nieuwe partijvoorzitter zegt iets te willen gaan doen aan de integriteitsproblemen die de VVD de afgelopen jaren teisterden. Naast de kwestie-Keizer waren er nog diverse andere affaires, onder meer rond de inmiddels uit de partij verdwenen Roermondse ex-wethouder Jos van Rey. Van der Wal denkt onder meer aan een onlinesysteem waarop VVD-afdelingen integriteitskwesties kunnen bespreken. Ze onderstreept overigens dat de overgrote meerderheid van de 28.500 VVD-leden wel integer is.

Van der Wal wil daarnaast dat het bij de VVD ook prettig toeven is. ,,Politiek moet ook gewoon leuk zijn.”