Vrouw aangereden door echtgenoot en overleden

In het dorp Zuidland op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten is een vrouw van tachtig jaar om het leven gekomen door een noodlottig verkeersongeval. Ze werd op de Israëllaan aangereden door een auto die werd bestuurd door haar twee jaar oudere echtgenoot.

De vrouw was uitgestapt om haar echtgenoot aanwijzingen te geven toen ze de auto in hun garage wilde zetten. De man zag haar daarbij over het hoofd. Hulpverleners konden niets meer voor het slachtoffer doen. De echtgenoot is, zwaar aangeslagen, opgevangen op het bureau. Hij wordt nog gehoord.