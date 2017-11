Youp van ’t Hek Republikein van het Jaar

Cabaretier Youp van ’t Hek is zaterdag door het Republikeins Genootschap uitgeroepen tot Republikein van het Jaar. Volgens de anti-monarchistische vereniging draagt hij bij aan ,,een inhoudelijke discussie over democratisering van de Nederlandse staatsinrichting”.

Voorzitter Hans Maessen van het genootschap vindt dat de cabaretier ,,misstappen van de Oranjes en de hypocrisie van het Koningshuis als instituut als geen ander naar voren brengt”.

Het is de vierde keer dat het Republikein van het Jaar is gekozen. Dat gebeurde door een stemming op een ledenvergadering in Utrecht. Vorig jaar ging de titel naar Maarten van Rossem.

Historicus Gerard Aalders werd dit jaar tweede op grond van zijn boeken over de Oranjes. Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) eindigde bij de stemming als derde; zij werd geprezen omdat zij het verzoek van de Raad van State naast zich neerlegde om de koning op de hoogte te houden van de onderhandelingen voor een nieuw kabinet.

De NOS loste premier Mark Rutte af als ,,schoothondje” van het jaar. Die titel wordt toegekend aan een persoon of instantie die volgens het genootschap ,,afgelopen jaar het meest gedweept heeft met de monarchie’’. Rutte kreeg die titel de afgelopen drie jaar.