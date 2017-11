Brabander vast voor achterlaten zwaargewonde

Na een aanrijding waarbij een voetganger zwaargewond raakte in het dorp Zeeland (Noord-Brabant) heeft de politie een man uit Schaijk opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij na de aanrijding is doorgereden, het slachtoffer op straat achterlatend. De ernstig gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Hij was volgens de politie niet aanspreekbaar.

Het ongeluk gebeurde in de namiddag op de Tweehekkenweg. De auto van de aangehouden man had schade. Uit onderzoek moet nog blijken of hij alcohol had gedronken. Agenten hielden hem aan bij zijn woning.