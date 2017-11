Buma: laat Baudet zijn werk doen in de Kamer

Partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie (FvD) hoort zijn werk in de Tweede Kamer te doen en niet elders. ,,Dat is waarvoor je gekozen bent en waarvoor je betaald wordt. Dan moet je niet na twee weken zeggen: wat is het hier saai.” Met dit ‘advies’ reageerde CDA-leider Sybrand Buma in het tv-programma WNL op Zondag op het drukbezochte, met veel publiciteit omgeven partijcongres van FvD zaterdag.

Het argument dat FvD met twee zetels te weinig mankracht heeft voor Kamerdebatten verwerpt Buma. ,,Je moet wel keuzes maken.” Ook vindt hij dat Baudet meer oog moet hebben voor de partijdemocratie, in plaats van almaar af te geven op het gebrek aan democratie in Nederland. ,,Verbeter de wereld en begin bij jezelf.”