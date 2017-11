DENK doet in Schiedam mee aan raadsverkiezing

DENK doet in Schiedam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft de partij zondag bekendgemaakt. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer eerder dit jaar wist DENK ruim 8 procent van de Schiedamse stemmen binnen te halen, het hoogste percentage van alle gemeenten.

Lijsttrekker van DENK in Schiedam is Mahmut Erdem, die eerder namens de PvdA in de Schiedamse gemeenteraad kwam. In augustus verliet hij de PvdA echter en ging hij verder als eenmansfractie. ,,Het is fantastisch dat in Schiedam een geweldig team, met Mahmut Erdem als ervaren lijsttrekker, het geluid van DENK zal laten horen. Er is veel vertrouwen in het team van DENK Schiedam’’, aldus partijvoorzitter Selçuk Öztürk..

DENK verwacht in maart volgend jaar minimaal vijf van de 35 Schiedamse zetels in de gemeenteraad binnen te slepen.

De partij denkt nog na over deelname in Rotterdam, waar DENK het op een na hoogste percentage van de op de partij uitgebrachte stemmen binnensleepte. In de nummer drie Den Haag is DENK vooralsnog niet van plan mee te doen, liet een woordvoerder weten.