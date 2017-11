Drugsboot wordt opleidingsschip

Een boot die waarschijnlijk voor drugssmokkel is gebruikt, gaat dienst doen bij het Rotterdamse Scheepvaart en Transport College. Het is een eerste voorbeeld van een nieuwe werkwijze van het Openbaar Ministerie (OM). Justitie laat spullen die van criminelen zijn afgepakt normaal gesproken per opbod verkopen door de dienst Domeinen.

Het OM wil zulke spullen vaker gaan schenken aan maatschappelijke organisaties. De Rotterdamse hoofdofficier van justitie Marc van Nimwegen noemt dit ,,een helder signaal dat criminelen met hun geld en dure spullen niet onoverwinnelijk zijn. Het maakt zichtbaar dat misdaad niet mag lonen en dat de samenleving beter wordt van de bestrijding van criminaliteit.”

Los van deze boodschap kleeft aan het verkopen van een schip dat geschikt is voor drugshandel het risico dat andere criminelen het opkopen. Dat wordt op deze manier voorkomen.

In Italië gebruikt justitie deze werkwijze al langer om de maffia aan te pakken.