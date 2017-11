‘Fonds tegen georganiseerde misdaad te klein’

Het extra geld dat het kabinet uittrekt voor de aanpak van georganiseerde misdaad en drugscriminaliteit is onvoldoende om de problemen echt aan te pakken. Dat zei burgemeester van Eindhoven John Jorritsma zondag in het tv-programma Buitenhof. Jorritsma is tevens voorzitter van de ‘taskforce’ Brabant Zeeland die is opgericht voor de bestrijding van drugscriminaliteit in het zuiden.

Het kabinet heeft 100 miljoen euro vrijgemaakt voor een zogeheten Ondermijningsfonds en wil daarmee dit soort misdaden aanpakken. Jorritsma: ,,Dat is niet genoeg. Er gaan miljarden om in deze industrie.” Jorritsma vindt het daarnaast jammer dat het geld ,,incidenteel en niet structureel” wordt vrijgemaakt.

Toch is hij blij met het fonds. ,,Het is wel een erkenning voor de problemen. En een eerste begin.” Afgelopen donderdag praatte de taskforce minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus tijdens een werkbezoek in Eindhoven bij over de problemen met zware criminaliteit. Komende vrijdag volgen Kamerleden van de vaste Kamercommissie.

Dat criminelen middenin woonwijken synthetische drugs produceren en wiet telen noemt Jorritsma een ,,majeur probleem”, dat niet van vandaag of gisteren is, maar ,,al jaren aan de gang”. Criminelen houden hele wijken in hun greep, weet hij. Vaak durven mensen geen misstanden te melden, omdat ze bang zijn of omdat ze financieel afhankelijk gemaakt zijn. Ook infiltratie in de lokale politiek is aan de orde, aldus de voorzitter.

De taskforce zet vooral in op de uitwisseling van gegevens over verdachten tussen diverse diensten, zoals politie, Belastingdienst en OM. Extra geld geld zou Jorritsma besteden aan meer juristen, handhavers en ,,intelligence met digitale systemen”.