Honderden Nederlandse vakantiegangers op Bali

Op Bali, waar de vulkaan Agung is uitgebarsten, verblijven momenteel honderden Nederlandse vakantiegangers. Zo’n 330 mensen zijn met reisorganisatie TUI naar het Indonesische eilandparadijs gereisd, ongeveer 250 Nederlanders boekten bij Corendon, laten de bedrijven desgevraagd weten. Op Bali zijn ook tal van kleine reisbureaus actief. Ook gaan veel mensen er op eigen gelegenheid naartoe.

Tot nog toe ervaren de vakantievierders geen grote problemen van de uitbarsting. ,,De hotelzones liggen 70 kilometer van de vulkaan af, er is al lang niemand meer in de directe cirkel.” Tot nog toe vallen ook de gevolgen voor de luchtvaart nog relatief mee. KLM en andere luchtvaartmaatschappijen hebben weliswaar vluchten geschrapt, maar de internationale luchthaven Denpasar is nog in bedrijf. ,,De aswolk kan wel meer problemen gaan opleveren. Als de wind draait, zou het kunnen dat Denpasar dicht moet”, zegt de woordvoerster van TUI.