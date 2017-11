Janneke de Bijl wint Cameretten Festival

Cabaretière Janneke de Bijl is zaterdagavond door de jury uitgeroepen tot winnares van de 52e editie van het Cameretten Festival in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. Behalve de juryprijs sleepte De Bijl ook de publieksprijs in de wacht. De persoonlijkheidsprijs werd toegekend aan Andries Tunru. De derde finalist was Mark Waumans.

Volgens de jury laat De Bijl weliswaar vooral sombere gedachten horen, maar ,,is haar toon juist erg fris en het materiaal bijna continu van een hoog niveau”.

Eerder wonnen onder anderen Theo Maassen, Marc-Marie Huijbregts, Brigitte Kaandorp, Ronald Goedemondt, Daniël Arends en Patrick Laureij de juryprijs van het festival voor talenten in de cabaretwereld. Vorig jaar mocht Pieter Verelst deze prijs in ontvangst nemen.