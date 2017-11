KLM annuleert vluchten naar en van Bali

De KLM annuleert zondag en maandag haar vluchten van en naar Bali vanwege de uitbarsting van de vulkaan Agung op het Indonesische eiland. De vliegtuigen vliegen wel tot en vanaf Singapore.

De luchtvaartmaatschappij zegt strenge veiligheidsregels rondom vulkaanuitbarstingen te hanteren en acht het niet veilig om in het donker op de luchthaven van Denpasar te landen en te vertrekken. Gestrande passagiers worden zoveel mogelijk omgeboekt, maar alleen op vluchten die met daglicht opstijgen en landen.

De 3000 meter hoge Gunung Agung is al weken actief. Eerder werd gevreesd voor een grote uitbarsting en sloegen tienduizenden mensen op de vlucht of werden geëvacueerd. Half september werd de situatie stabiel, maar deze week volgden enkele uitbarstingen. De vulkaan heeft inmiddels een rookpluim met as en stoom van 6 kilometer hoogte uitgespuwd.

De vorige uitbarsting van de vulkaan had plaats in 1963. Toen kwamen meer dan 1100 mensen om het leven.