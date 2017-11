Een motorrijder is zondag in het Brabantse Veldhoven om het leven gekomen door een ongeluk. Wat er precies is gebeurd, wordt nog uitgezocht, maar de politie gaat ervan uit dat bij het ongeval geen andere voertuigen betrokken waren.

Het ongeluk vond zondagmiddag plaats op de Oersebaan. Vermoedelijk is de motorrijder onderuit gegaan, zegt een politiewoordvoerder.