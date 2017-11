Ophef op Aruba om gewelddadige dood vijfjarige

Op Aruba is een vijfjarig jongetje overleden, vermoedelijk aan de gevolgen van mishandeling. Zijn driejarige broertje is vermist, schrijft het Caribisch Netwerk dat onderdeel is van de NTR. De moeder en stiefvader en de oma van de jongetjes zijn gearresteerd.

Risandroh (5) werd woensdag zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis. Artsen stelden vast dat het jongetje een hersenbloeding, gebroken ribben, ongenezen fracturen en tal van littekens had. De moeder verklaarde dat haar zoontje ongelukkig was gevallen in de speeltuin. De behandelend arts geloofde dat niet en schakelde de politie in. Risandroh overleed vrijdag aan zijn verwondingen.

Burgers en autoriteiten hebben zoekacties op touw gezet om Risandrohs driejarige broertje Roshandrick (roepnaam ‘Eugene’) te vinden, van wie ieder spoor ontbreekt. Voor zijn overleden broer wordt een stille tocht georganiseerd. De Arubaanse regering heeft daarnaast aangekondigd een commissie op te richten voor de omgang met huiselijk geweld.