WNF-award voor foto van bultrug met jong

Koen Hoekemeijer uit Amsterdam heeft de WNF-Frans Lanting Award gewonnen. Hij won de grootste natuurfotowedstrijd van Nederland met zijn foto van een schouwspel van een moederbultrug en haar jong.

Natuurfotograaf en juryvoorzitter Frans Lanting was onder de indruk. ,,De fotograaf neemt ons met zijn foto mee in deze bijzondere wereld van een bultrugkalf en zijn moeder. Het lijnenspel is prachtig en in combinatie met de rustige kleuren komt het heel sereen over. Toch is er ook dynamiek te zien: de interactie tussen moeder en kalf en de visjes rondom.” Hoekemeijer won een fotoreis naar een project van het Wereld Natuur Fonds in Ecuador.

De publieksprijs ging naar Ian Kneepkens uit Haarlem met een foto van een chimpansee achter tralies in een opvangcentrum in Kameroen. De vijftienjarige Nickey van Opstal uit Rijen won de Young Talent Award met een dromerig beeld van schelpen die ,,als vlinders van het Noordzeestrand lijken weg te fladderen”, aldus de jury. De twaalfjarige Mees van Eerd uit Amersfoort ontving de Kids Award voor zijn foto van een dode eekhoorn aan de kant van de weg in zijn woonplaats.

De prijzen werden zondag in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam uitgereikt door juryleden Humberto Tan en Kim Feenstra.

De jury koos de winnende beelden uit een recordaantal van 12.953 inzendingen.