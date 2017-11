Bestuur Aventurijn erkent problemen in kliniek

Het bestuur van Aventurijn in Den Dolder erkent de problemen in de kliniek FPA Roosenburg. Er worden voorlopig geen ,,zwaardere gevallen” meer opgenomen. Dat is de reactie van het bestuur op onderzoek van twee inspecties na de dood van Anne Faber. Een cliënt van de kliniek, Michael P., wordt ervan verdacht haar te hebben omgebracht.

Het bestuur herkent zich in de aanbevelingen van de inspectie, over personeelsbezetting, gevoelens van onveiligheid en verslavingsproblematiek. ,,Er is in de gehele geestelijke gezondheidszorg een krappe arbeidsmarkt en dat is voelbaar in de kliniek en voor iedere medewerker”, aldus het bestuur.

Het bestuur wijst erop dat direct na het aanhouden van P. aanvullende maatregelen genomen zijn. ,,Zo is er een opnamestop geweest, is er nazorg geboden aan de medewerkers en is extra beveiliging ingezet”, schrijft het bestuur.

De kliniek gaat de komende tijd een verbeterplan uitvoeren. De ontwikkelingen in de kliniek worden gevolgd door een nog nader te bepalen, door de minister benoemde, externe procesbegeleider. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil dat het bestuur voor het einde van dit jaar het verbeterplan presenteert.