Cartoonist en schilder Van den Born overleden

Tekenaar, cartoonist en schilder Bob van den Born is maandag op negentigjarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie laten weten. Van 1957 tot 1965 publiceerde hij in Het Parool de dagelijkse strip Professor Pi.

Die strip was ook internationaal een succes en werd onder meer in Italië en Zwitserland gepubliceerd.

Van den Born begon in de jaren vijftig als rechtbanktekenaar en deed in 1953 in tekeningen verslag van de watersnoodramp in Zeeland. Begin jaren zeventig maakte hij voor de Amsterdamse vestiging van Madame Tussaud van klei en papier-maché karikaturen van bekende politici.

De laatste jaren maakte hij schilderijen (waarvan er ooit vier werden gestolen uit het Alkmaars Museum) en collages op de computer.