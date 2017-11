Cel motorclubleden om geweld tegen clubgenoot

Vier leden van motorclub No Surrender zijn maandag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot celstraffen van drie maanden voor het plegen van openlijk geweld tegen een clubgenoot. Dat gebeurde vorig jaar tussen het publiek op de parkeerplaats bij IKEA in Breda. De mannen werden vrijgesproken van vrijheidsberoving, omdat de rechtbank niet kan vaststellen dat de man tegen zijn wil is meegenomen.

Het Openbaar Ministerie had eerder op de dag wegens geweld en ontvoering vijftien maanden cel geƫist, waarvan drie voorwaardelijk. Aanleiding voor het incident was dat de vier het slachtoffer duidelijk wilden maken dat hij uit de club was gezet, een zogenaamde bad standing. Het slachtoffer bekleedde een kaderfunctie binnen de motorclub.

Een deel van de feiten werd geregistreerd door een bewakingscamera van het woonwarenhuis. De beelden werden afgespeeld tijdens de zitting. Omdat de verdachten al meer dan drie maanden in voorarrest hebben gezeten, komen ze waarschijnlijk dinsdag al op vrije voeten.

Van de vier verdachten werden twee mannen van 34 jaar oud uit Rotterdam en Axel kort na de mishandeling opgepakt. Twee andere verdachten werden vastgezet na het uitzenden van de bewakingsbeelden in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Een 26-jarige verdachte uit Den Haag meldde zich na de uitzending zelf bij de politie. Een 30-jarige man uit Hulst werd aangehouden op Schiphol toen hij in een vliegtuig zat.