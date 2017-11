Cultuurprijs voor Geert Mak

Schrijver en historicus Geert Mak heeft maandag uit handen van koningin Máxima de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs ontvangen. Aan de prijs is een bedrag van 150.000 euro verbonden. Daarvan is de helft het startkapitaal voor een cultuurfonds op naam.

,,Door zijn ongeëvenaarde verteltrant heeft hij de historie voor velen tot leven gewekt. En niet alleen de geschiedenis van Nederland, maar ook die van Europa”, stelt het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Mak wil met het Geert Mak Fonds historici en schrijvers van onder meer biografieën ondersteunen in hun onderzoek voor nieuw werk. ,,Veel musici, hoe getalenteerd ook, moeten krabbelen en schnabbelen om het hoofd ook maar enigszins boven water te houden”, aldus Mak. ,,Datzelfde geldt voor veel auteurs. Ik heb, wat dat betreft, ongelofelijk veel geluk gehad, ook nu weer. Maar veel van mijn collega’s trekken het maar net, ondanks hun faam en talent.”

Het Cultuurfonds kent de oeuvreprijs jaarlijks toe aan een persoon of instelling met een grote staat van dienst op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland.

De oeuvreprijs ging vorig jaar naar de Peruaans-Nederlandse filmmaakster Heddy Honigmann.