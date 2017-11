Files door regen, ongevallen en minder treinen

Op een aantal snelwegen, met name in de Randstad en het zuiden van het land, staat het verkeer maandagochtend in lange files door een combinatie van slecht weer en ongevallen. Op de A12 staat het over een afstand van 58 kilometer vast, aldus de ANWB. Bij Reeuwijk heeft een kettingbotsing richting Den Haag voor een lange file gezorgd. Er zijn geen berichten over slachtoffers.

Maandagochtend trekken zware buien van het westen naar het oosten over het land, waarvan het verkeer veel hinder ondervindt. Even na 07.30 uur stond er in totaal bijna 700 kilometer file. Tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam rijden door uitgelopen werkzaamheden weinig of geen treinen rijden. Daardoor pakken vermoedelijk veel meer mensen de auto en kan het aantal files nog flink toenemen.