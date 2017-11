FNV: werkdruk in ggz overal veel te hoog

De werkdruk in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is veel te hoog, het ziekteverzuim is huizenhoog en het tekort aan geschoold personeel is nijpend. Dat zegt vakbond FNV in een reactie op het rapport van de IGJ over de kliniek Roosenburg in Den Dolder. Daar verbleef Michael P., de verdachte van de moord op Anne Faber.

Uit dat rapport blijkt dat deze psychiatrische kliniek door het tekort aan vast personeel noodgedwongen met veel inhuurkrachten werkte. Dat leidde tot slechtere samenwerking met het vaste personeel en onveiligheidsgevoelens in de onderlinge samenwerking, volgens het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in oprichting.

Elise Merlijn van FNV Zorg is niet verbaasd over de bevindingen van de inspectie. ,,Er is een gigantisch tekort aan personeel, daardoor is de werkdruk hoog en vallen er steeds vaker mensen langdurig uit. De bezuinigingen op de ggz eisen hun tol.”

Volgens de FNV speelt ook de manier waarop de ggz wordt gefinancierd een rol. ,,Instellingen weten pas in het najaar hoeveel zorg zij vergoed krijgen en mogen leveren van de zorgverzekeraars voor het jaar daarna. Daarom houden werkgevers soms bewust de formatie krap, maar soms moet er toch meer zorg komen en dan heb je te weinig personeel. Daardoor neemt de werkdruk toe en stijgt het ziekteverzuim.” Toch weerspreekt de FNV dat de zorg in het gedrang komt. ,,Die signalen hebben wij niet uit de achterban gekregen”, zegt Merlijn.

Hoogleraar forensische psychiatrie Robbert-Jan Verkes van de Radboud Universiteit nuanceert de bevindingen van de inspectie. ,,Er is zonder meer een tekort aan personeel in de ggz, maar het zou mij verbazen als de inspectie bij andere klinieken hetzelfde zou constateren. Ik zie dit toch vooral als incident. Bovendien is het maar de vraag of de werkdruk en de invallers een rol hebben gespeeld in deze zaak.”