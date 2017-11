Nog steeds geen treinen rond Gouda

Het is nog onduidelijk wanneer er weer treinen kunnen rijden bij Gouda. Doordat nachtelijke werkzaamheden zijn uitgelopen en een sein- en wisselstoring rijden er al de hele maandagochtend geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam Centraal en Utrecht en Den Haag. In de ochtendspits leidde dat tot overvolle perrons. Mensen die besloten de auto te pakken, kwamen vast te staan in lange files door ongevallen, harde wind en stevige regenbuien.

,,We betreuren de overlast”, aldus een woordvoerder. De storing ontstond volgens hem op het moment dat werd geprobeerd toch een paar sporen vrij te geven, ondanks dat werkzaamheden aan wissels en seinen niet waren afgerond.

Tussen Woerden en Gouda rijden maandag bussen, maar volgens ProRail en NS is het vermoedelijk ,,sneller en comfortabeler” om met de trein om te rijden. Treinreizigers moeten voorlopig hoe dan ook rekening houden met vertraging en krijgen het advies voor vertrek de NS-reisplanner te raadplegen.