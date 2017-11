Klacht onderzoeksbureau in zaak-Koen Everink

Forensisch onderzoeksbureau IFS heeft een klacht ingediend omdat het bureau naar eigen zeggen voor de tweede maal is beschuldigd van partijdigheid in de zaak-Koen Everink. Die werd op 8 maart vorig jaar vermoord en de voormalige tenniscoach van Robin Haase, Mark de J., werd als verdachte opgepakt. De klacht is ingediend bij de hoofdofficier van justitie van de rechtbank Midden-Nederland.

Het Openbaar Ministerie (OM) houdt alleen de dertigjarige De J. verantwoordelijk voor de moord. IFS (Independent Forensic Services) is door zijn advocaat ingeschakeld voor een contra-expertise. ,,Wij hebben vastgesteld dat zeer waarschijnlijk meerdere daders bij het misdrijf betrokken zijn.” Het bureau doet daarnaar onderzoek in opdracht van de verdediging. ,,Het in kwaad daglicht stellen van ons onafhankelijk bureau heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat IFS in de zaak-Everink op een ander scenario stuitte dan het OM aanhangt.”

De zaak tegen De J. wordt over twee weken inhoudelijk behandeld.