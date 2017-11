KLM vliegt ook dinsdag niet naar Bali

KLM vliegt ook dinsdag niet naar naar Bali. Volgens de luchtvaartmaatschappij blijft het vliegveld van Bali vanwege de uitbarsting van vulkaan Agung tenminste tot dinsdagochtend gesloten. Luchtvaartmaatschappij Emirates annuleert tot dinsdag 18.00 uur (lokale tijd) alle vluchten van Dubai naar Denpasar.

Door de vulkaanuitbarsting hangt een grote aswolk in de lucht waardoor het niet veilig is om te vliegen. Wanneer het vliegveld opengaat is afhankelijk van de hoeveelheid as en de windrichting. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat de Indonesische autoriteiten het dreigingsniveau hebben verhoogd naar categorie 4. Dat is het hoogste niveau. De vulkaan Agung barstte zondag uit op Bali en de lokale autoriteiten verwachten dat er op korte termijn weer een uitbarsting komt.

Het is onbekend hoeveel Nederlanders er op dit moment op Bali zijn. In ieder geval zijn er ongeveer vierhonderd reizigers van TUI en Kras op Bali en Lombok. Via Corendon zitten in ieder geval veertig Nederlanders vast die niet naar huis kunnen.

TUI meldt dat de Nederlandse reizigers van TUI en Kras geen gevaar lopen. De vulkaan is op veilige afstand van de toeristische plaatsen.