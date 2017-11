Koning viert Vrijwilligersdag in Maarssen

Koning Willem-Alexander viert Nationale Vrijwilligersdag dit jaar in Maarssen. Het evenement op 7 december wordt bijgewoond door ruim 750 mensen die op een of andere manier een band hebben met het Oranje Fonds dat vijftien jaar bestaat, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Tijdens de bijeenkomst in zalencentrum De Fabrique in de Utrechtse plaats zijn workshops en lezingen. Thema is Morgen is Vandaag, naar een liedje uit de musical Soldaat van Oranje.

Het Oranje Fonds werd in 2002 opgericht als huwelijksgeschenk voor het koninklijk paar. Het fonds is er voor mensen en organisaties die anderen weten te betrekken bij de samenleving, bijvoorbeeld via landelijke acties of sociale activiteiten. De koning en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds.